Grzybobranie trwa dalej. Grzyby przetrwały nawet przymrozki

Instynkt grzybiarza czy zwykły traf? Grzybobranie wciąż trwa, o czym przekonują nas zdjęcia przesłane do redakcji Dziejesię prosto z Gdańska. Jak widać, nawet przymrozki nie są w stanie zaszkodzić polskim grzybom. O sztuce zbierania tych leśnych trofeów opowiadają nasi internauci.

- Mieszkamy z żoną w uroczym zakątku Gdańska, zwanym Niedźwiednikiem, w okolicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Często chodzimy na spacery do pobliskiego lasu - rozpoczyna Bob w rozmowie z redakcją Dziejesię .

Grzybobranie trwa. Wystarczy spacer

Jak dodaje, to wszystko zasługa jego żony. - Ma niesamowity talent do grzybów. To jest wręcz jakiś instynkt grzybiarski. Pewnie korzenie tego tkwią w dzieciństwie - zastanawia się Bob.