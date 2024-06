Gruzja się zbroi. Transportery opancerzone przekazała Turcja

Do Tbilisi przybyło 46 opancerzonych pojazdów bojowych BMC Vuran. To maszyny zgodne ze standardami NATO. Gruzja jest bliskim partnerem sojuszu. Miała, wraz z Ukrainą, zostać przyjęta do tej struktury w 2008 roku, jednak wniosek USA nie przeszedł wówczas wobec niechęci Niemiec i Francji.