Odrzucono prezydenckie weto. Gruzja przyjęła "rosyjską" ustawę

UE, USA i państwa zachodnie apelowały do gruzińskiego rządu, by wycofał się z ustawy. UE podkreślała, że jest ona "nie do pogodzenia z wartościami UE". USA ostrzegły rząd w Tbilisi, że przeforsowanie niepopularnej ustawy mogłoby grozić wprowadzeniem przez Waszyngton restrykcji wobec Gruzji i zmusiłoby Stany Zjednoczone do "fundamentalnego przeorientowania" relacji z tym państwem.