Grupa Wyszehradzka. Szczyt w Czechach ze Słowenią i Serbią

Szefowie państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii popierają starania Serbii o członkostwo w Unii Europejskiej. Na zamku w Lanach pod Pragą spotkali się z prezydentem bałkańskiego kraju, Aleksandarem Vucziciem.

V4 i Bałkany

I to właśnie Vuczić był bodajże najważniejszym uczestnikiem czwartkowych rozmów, podczas których pozostała piątka wyraziła wsparcie dla unijnych ambicji Serbii. - Jestem zadowolony, że mogę Wam oznajmić - mówił gospodarz spotkania Milosz Zeman na kończącej je konferencji prasowej - że wszyscy prezydenci jednomyślnie popierają przyjęcie Serbii do Unii Europejskiej i są gotowi udzielić maksymalnej pomocy w tej kwestii.

- Myślę, że naszym obowiązkiem, jako państw członkowskich, jest wyjaśnianie w naszej większej ojczyźnie, Unii Europejskiej, że leży to także w naszym interesie, by jej rozszerzanie było kontynuowane - mówił prezydent Słowenii Borut Pahor. - Pierwsza wielka próba czeka Unię już w tym miesiącu, kiedy Rada Europejska będzie decydować, czy ma wesprzeć Albanię i Macedonię Północną na ich drodze ku członkostwu - dodał, wyrażając jednocześnie nadzieję, że nie będzie prób odkładania czy opóźniania rozszerzenia.

"Chcielibyśmy tylko wiedzieć..."

- Nie mamy prawa, by się czegokolwiek domagać - mówił w Lánach serbski prezydent Aleksander Vuczić. - Przybyłem tu jako reprezentant narodu, który przeprowadził wielkie reformy ekonomiczne i musi jeszcze zrobić sporo rzeczy w kwestii praworządności. Chcielibyśmy tylko wiedzieć, czy jeśli spełnimy to, czego od nas oczekujecie, staniemy się państwem członkowskim Unii Europejskiej w roku 2025, jak nam to powiedzieliście dwa lata temu, czy też nie możemy na to liczyć?