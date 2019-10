Wybory parlamentarne 2019. Andrzej Duda milczy ws. sędziego Wiesława Johanna

Zarówno Andrzej Duda jak i jego kancelaria milczą ws. zaangażowania sędziego Wiesława Johanna w kampanię wyborczą. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa poparł w filmiku internetowym kandydata PiS w wyborach do Sejmu.

"Adam Borowski kandyduje do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Jest to dla mnie człowiek legenda. (...) Wydaje mi się, że głos na Adama nie byłby głosem straconym" - mówi w spocie Wiesław Johann. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby sędzia nie był członkiem instytucji, która ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Dodatkowo jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w spoczynku, zgodnie z ustawą, powinien stosować się do zasady apolityczności. Udział w spocie jednego z kandydatów budzi kolejne wątpliwości. Rozwiać nie chce ich Kancelaria Prezydenta. Zarówno prezydencki rzecznik Błażej Spychalski, jak i Paweł Mucha nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy w tej sprawie.

"On w moim przekonaniu nie stanowi aktywnego udziału w kampanii politycznej" - przyznał w rozmowie z RMF Leszek Mazur (przewodniczący KRS). Sędziego Johanna bronił także minister sprawiedliwości. Ziobro powoływał się na fakt iż prawnik nie trafił on do Rady "z wyboru, jako sędzia sądu powszechnego, tylko jako przedstawiciel pana prezydenta, a więc organu politycznego". "I w tym sensie (...) inne są wymogi jego zachowania i wypowiedzi niż osób, które trafiły tam jako czynni sędziowie" - stwierdził Ziobro.