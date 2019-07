Sędzia Wiesław Johann o spotkaniu w Kancelarii Prezydenta: to moja sprawa

W poniedziałek szef KRS sędzia Leszek Mazur spotkał się z szefową Kancelarii Prezydenta Halina Szymańską. W spotkaniu uczestniczył też wiceszef KRS Wiesław Johann. Pytany o szczegóły rozmowy odparł w dość obcesowy sposób.

Reporter RMF FM starał się rano dowiedzieć od sędziego Wiesława Johanna, przedstawiciela prezydenta w KRS, o czym rozmawiano podczas spotkania z szefową Kancelarii Prezydenta. - Co to pana obchodzi, gdzie ja byłem? To moja wewnętrzna sprawa. Akurat panu nie muszę opowiadać, gdzie bywałem. Nie zamierzam udzielać żadnych informacji - odparł Wiesław Johann.