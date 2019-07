Sądy apelacyjne bojkotują nową KRS. Czekają na wyrok TSUE

Wszystkie sądy apelacyjne w Polsce zdecydowały, że nie będą opiniować kandydatów na sędziów. Chcą w ten sposób zablokować konkurs przeprowadzany przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. - Opiniowanie spowoduje chaos prawny - uważa Iustitia.

"Odmawiamy udziału w procedurze do czasu zajęcia przez TSUE stanowiska w sprawie nowej KRS. Jakikolwiek udział w takiej procedurze byłby legitymizowaniem deprecjonowania, a nawet upolityczniania wymiaru sprawiedliwości” - napisali sędziowie.

KRS decyduje o nominacjach do wszystkich sądów w kraju i wskazuje prezydentowi kandydatów na sędziego. Zdaniem gdańskich sędziów, KRS została "wadliwie obsadzona", więc nie ma mandatu do przeprowadzania konkursów. Podobnie uważa Sąd Najwyższy, który skierował do TSUE pytania prejudycjalne. Wyrok może zapaść w ciągu kilku tygodni. Pod koniec czerwca rzecznik TSUE zakwestionował niezależność KRS w swojej opinii dla Trybunału.