Grupa Wagnera "zaopiekowała się" Rosjanami niechcącymi uczestniczyć w wojnie. Co najmniej 10 egzekucji

Przekonał się o tym m.in. Jewgienij Nużyn, który został bestialsko zamordowany za to, że odmówił udziału w wojnie. Z informacji przekazanych przez Andrija Miedwiediewa wynika, że takich przypadków wśród "wagnerowców" było więcej. Były dowódca Nużyna ujawnił to w portalu "The Insider".