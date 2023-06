Grupa Wagnera w Białorusi. Szef NATO: "jesteśmy gotowi"

Sekretarz generalny zapewnił, że NATO uruchamia wszelkie działania potrzebne do tego, aby nie było wątpliwości, że jest gotowe bronić każdego cala sojuszniczego terytorium. Robi to - jak dodał - aby zapobiegać konfliktom, nie je prowokować. - Ta wiadomość jest jasno wysyłana wszystkim potencjalnym wrogom, w tym oczywiście do Moskwy i do Mińska - podkreślił.