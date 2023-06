Pokaz siły wobec Kremla. Szef NATO nagrany przy Białorusi

Ruszyły kolejne manewry NATO. Tym razem ćwiczenia wojskowe startują na poligonie pod Wilnem. Agencja AP udostępniła nagranie z pierwszego dnia Griffin Storm w Podbrodzie. Na nagraniu widać, że na rozpoczęciu manewrów pojawił się m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, niemiecki minister obrony Boris Pistorius czy prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Ćwiczenia Sojuszu w tym regionie to wielki pokaz siły, a zarazem wymowny sygnał dla Kremla, który straszy Zachód rozmieszczeniem broni nuklearnej na Białorusi. W pierwszej części żołnierze NATO zaprezentowali zdolność bojową do szybkich manewrów między polem walki, a także pokazali, jak wygląda minowanie terenu przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu. Tymczasem w poniedziałek Niemcy zapowiedziały, że są gotowe wysłać na Litwę ok. 4 tys. żołnierzy na stałe, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO. Stoltenberg i prezydent Litwy z zadowoleniem przyjęli tę informację. Potrzebna infrastruktura do takiej operacji ma zostać ukończona do 2026 r.