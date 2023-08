Grupa Wagnera. Kim są wagnerowcy?

Grupa Wagnera. "Bunt Prigożyna"

Grupa Wagnera w czerwcu 2023 roku zbuntowała się przeciwko dowódcom wojskowym z Kremla. 23 czerwca jej lider - Jewgienij Prigożyn oskarżył rosyjskie wojsko o atak na obóz jego najemników i wezwał do odwetu. Tego samego dnia Prigożyn ogłosił początek zbrojnego konfliktu z Ministerstwem Obrony Rosji. W nocy z 23 na 24 czerwca ogłoszono, że wagnerowcy kroczą do Rostowa nad Donem. Do miasta mieli dotrzeć o poranku 24 czerwca.