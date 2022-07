"Grupa spiskowców" w PiS. Kaczyński potwierdza

Kaczyński: moją rolą jest zaprowadzić porządek

Jak tłumaczy, tarcia między "nowymi ludźmi premiera", a "starymi członkami" partii, to nie tyle bunt, co niepokój. - Chodzi o to, że otoczenie premiera to często stosunkowo młodzi ludzie, a młodość ma to do siebie, że cechują ją zachowania, które mogą czasem razić starszych, także w partii. Ale takie jest życie. Na pewno jednak młodzi powinni przyjąć samoograniczenia, a zdarza się, że nie przyjmują i to jest bolesne dla wielu ludzi. Nie mówię o sobie, ale powoduje to czasem oburzenie w partii, co dobrze rozumiem - mówi.