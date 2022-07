Obajtek stoi za dymisją Naimskiego? Zgorzelski wskazuje powód

- Następuje zmiana układu sił w rządzie. Coraz większe wpływy ma grupa związana z prezesem PKN Orlen. Pani minister (klimatu i środowiska Anna – red.) Moskwa i wiele osób, które do rządu wchodzą, to są ludzie z nadania pana Obajtka, który cieszy się zaufaniem i poparciem prezesa Jarosława Kaczyńskiego - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Patryk Michalski pytał go o dymisję pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego. Według Zgorzelskiego „nie było tajemnicą”, że Naimski był przeciwnikiem forsowanej przez Obajtka fuzji Lotosu i Orlenu. Gość WP ocenił też, dymisja świadczy o słabnącej pozycji premiera, który musi wykonywać „rozkazy Nowogrodzkiej”.