Friedrich Merz i Jarosław Kaczyński chcą przełamać impas w relacjach Polski z Niemcami. Kulisy spotkania w Warszawie

Kaczyński wiązał nawet bezpośrednio politykę Niemiec z wybuchem wojny w Ukrainie. - Niemcy, które były przez wiele lat pod daleko idącą kontrolą ze strony państw zachodnich, kiedy zaczęli uprawiać już politykę samodzielną, to co z niej wyszło? Wojna na Ukrainie. I to wszystko, co mamy z gazem, co mamy z inflacją - wyliczał prezes PiS.