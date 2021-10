Grozi nam wojna? Specjalista: są powody do obaw

"Chcesz pokoju, szykuj wojnę", powiedział prezes PiS w czasie wspólnej konferencji prasowej z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. O to, czy Polska powinna szykować się na wojnę, zapytaliśmy w programie "Newsroom WP" generała Bogusława Packa. - We współczesnym świecie i nie tylko tak po prostu jest, że nawet państwa, które nie przewidują w najbliższych latach konfliktów zbrojnych, przygotowują się do wojny mówiąc w cudzysłowie - stwierdził. Zdaniem generała, sytuacja na świecie, a szczególnie w Azji, jest w tym momencie inna niż była 5 lat temu. - Jest niebezpiecznie. Może to nie jest powód do kasandrycznego wieszczenia wojny, która ma za chwilę nastąpić, ale na pewno jest to powód do obaw - przyznał. Generał wskazał również na "dość agresywne" zachowanie Federacji Rosyjskiej i Białorusi oraz złe relacje między NATO a tymi państwami. - Sytuacja ta nakazuje na zachowanie szczególnej czujności. Nie czas biegać po wodę, jak już pożar pod strzechą. W związku z tym, myślenie, by budować lub rozbudowywać własny potencjał obronny, jest myśleniem słusznym - tłumaczył.