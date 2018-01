Groźby śmierci pod adresem Donalda Tuska. Roman Giertych: sprawę bada jeden policjant

Do domu Donalda Tuska przysłano list, w którym grupa ludzi grozi śmiercią jemu i jego najbliższym. – Do sprawy oddelegowano jednego policjanta. Sprawców przez kilka miesięcy nie ustalono, a sprawa może się wiązać z grupą neonazistów, którą nagrali dziennikarze – mówi Wirtualnej Polsce mec. Roman Giertych, pełnomocnik Donalda Tuska.

Roman Giertych ujawnia, że to nie jedyna sytuacja tego typu. – Kilka miesięcy temu na prywatny adres Donalda Tuska przyszedł list, w którym grożono śmiercią nie tylko Donaldowi Tuskowi, ale też jego rodzinie. Napisano tam, że w pierwszej kolejności zostaną zamordowani bliscy mojego klienta, żeby on bardziej cierpiał. To bardzo drastyczne treści – mówi adwokat szefa Rady Europejskiej.

Sprawa została zgłoszona do prokuratury. – Na razie sprawców nie ustalono. Prokuratura powierzyła sprawę policji. Na razie zajmował się tym jeden policjant. Wydaje mi się, że to nie jest wystarczające, dlatego apeluję do premiera Morawieckiego, by zrealizował moje wnioski i powołał specjalny zespół do wyjaśnienia gróźb pod adresem Donalda Tuska – podkreśla.