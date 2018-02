Gross krytycznie o nowelizacji ustawy o IPN. "Będą musieli postawić w stan oskarżenia każdego Żyda"

- Geniusz z Nowogrodzkiej spuścił ze smyczy swoje psy gończe i uzyskał rezultat dokładnie odwrotny od zamierzonego - stwierdził Jan Tomasz Gross. W ten sposób odniósł się do budzącej kontrowersje nowelizacji ustawy o IPN.

Oskarża polityków o to, że stanowią prawo i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. - Będą musieli postawić w stan oskarżenia każdego ocalonego Żyda który przeżył w Polsce okupację. Skąd ta pewność u Grossa? Jak stwierdził, we wszystkich świadectwach, które czytał, była mowa o "zdradzie, szantażach czy rabunku ze strony Polskiego otoczenia".

"To po prostu zakaz mówienia prawdy o Zagładzie Żydów"

Według Grossa politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą"fałszować historię". Tłumaczył, że w nowelizacji nie ma mowy o "polskich obozach śmierci", więc w działaniach PiS wcale nie o nie chodzi. Według historyka gdyby to sformułowanie padło, nie byłoby takiej dyskusji i "pies z kulawą nogą by na to nie zareagował".