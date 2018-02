Gross zabiera głos w sprawie ustawy o IPN. "Zakaz mówienia prawdy o zagładzie Żydów"

Jan Tomasz Gross krytykuje ustawę o IPN, a także jej współtwórców, czyli Zbigniewa Ziobro i Patryka Jakiego. Twierdzi, że to "próba fałszowania historii".

Według Grossa celem polityków Prawa i Sprawiedliwości jest "fałszowanie historii". Uważa, że gdyby chodziło tylko o sformułowanie "polskie obozy śmierci" to właśnie ten zwrot powinien się pojawić w nowelizacji. A wtedy nie byłoby takiej dyskusji i "pies z kulawą nogą by na to nie zareagował". Gross uważa, że wątpliwości, jakie pojawiają się co do ustawy są słuszne.