Grodzki o PiS: mają grzechy na sumieniu

Sławomir Nitras ma koordynować przygotowania do wyborów z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Czy KO widzi szanse na sfałszowanie wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość? - To nie zadanie przed posłem Nitrasem, który jest wulkanem energii i jak za coś się bierze, jak np. Campus Polska, to robi to znakomicie. Tak jak powiedział premier Tusk trochę żartobliwie: mamy Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Jego zadaniem będzie zebranie armii tysięcy ludzi, którzy zasiądą w komisjach wyborczych - mówił w programie "Tłit" Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. - Jestem przekonany, że mają (politycy PiS - red.) za sobą tyle grzechów na sumieniu, że dla utrzymania władzy są w stanie posunąć się do różnych rzeczy. Pierwszy przykład to manipulowanie przy ordynacji wyborczej. Zmarł senator Marek Plura. Nam ubył jeden głos, ale nie zabiegamy o zmianę ordynacji, by na siłę kogoś wybrać, bo jest za mało czasu. Manipulowanie przy wyborach na parę miesięcy wcześniej, tworzenie setek nowych komisji, w mojej ocenie nie jest podszyte dobrymi intencjami, tylko chęcią zmanipulowania tych wyborów i zwiększenia swoich marnych szans na zwycięstwo. Manipulowanie przy wyborach to miecz obosieczny - podkreślił.