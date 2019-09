Greta Thunberg to produkt obrońców klimatu. Nikt nie potrafi tak skutecznie dowalić politykom

To już jedenasty międzynarodowy szczyt polityków, na którym najmocniejsze wystąpienie zalicza Greta Thunberg, 16-letnia aktywistka ze Szwecji. - Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami - grzmiała z ogniem w oczach do polityków zgromadzonych na szczycie ONZ.

Popularność w Internecie zyskuje wideo, na którym Greta Thunberg z groźną miną obserwuje Donalda Trumpa, zmierzającego na jedno ze spotkań szczytu. Trump cały czas był odwrócony do niej tyłem. Do wymiany spojrzeń nie doszło. Szkoda, ciekawe jak zakończyłoby się starcie.

Coraz więcej komentatorów zastanawia się nad fenomenem 16-letniej gwiazdy obrońców klimatu . Kto zaprasza ją na spotkania z politykami i w jakim trybie ona tam występuje? Czy rzeczywiście sama podejmuje decyzję, że trzeba jechać do USA, aby zabrać głos w obronie planety? Kto tworzy jej proste i mocne hasła, odczytywane później z kartki? Sympatycy młodej Szwedki każą nam wierzyć, że robi to sama.

Greta Thunberg. Jak dorośnie będzie już jedną z wielu

Wiesław Gałązka ekspert ds. marketingu politycznego przeczuwa, że to może być już szczyt kariery aktywistki. - Jej słuszne wystąpienia w obronie klimatu lada miesiąc zwyczajnie spowszednieją. Do tej pory Greta Thunberg była pewną atrakcją wśród polityków, ale po kolejnych podobnych przemówieniach w ostrym tonie nastąpi przerost formy nad treścią - komentuje w rozmowie z WP Wiesław Gałązka, wieloletni dyrektor kreatywny w agencjach reklamowych.

Kim są rodzice Grety Thunberg? Śpiewaczka i menedżer

Już tuzin publicystów wyzłośliwiał się, że Greta Thunberg jest inspirowana przez swoich żądnych sławy rodziców. W historii rodziny trudno dopatrzyć się "skradzionego dzieciństwa". Wychowała się w zamożnym domu. Jej matka Malena Ernman jest gwiazdą sceny operowej, ojciec Svante Thunberg, menedżerem i producentem przedstawień teatralnych. Według szwedzkiej prasy to on ma pomagać Grecie w uzyskaniu rozgłosu.

Historia protestów Grety zaczęła się niewiele ponad rok temu, gdy podczas upalnego lata w Szwecji doszło do serii ogromnych pożarów lasów . Matka Marlena Erman w wywiadzie dla dziennika Dagens Nyheter poraz pierwszy powiedziała: "Wszyscy spłoniemy wraz z planetą". Wkrótce potem Greta rozpoczęła strajk szkolny w obronie klimatu. To początek globalnej popularności 16-latki.

Greta Thunberg zastępuje naukowców. Emocje lepiej działają na ludzi

Prof. Michael E. Mann, klimatolog i pionier teorii o radykalnym skoku globalnej temperatury, stwierdził niedawno, że już odpuszcza, bo jest zmęczony ciągłym udowadnianiem swoich racji. - Moje raporty nie robią żadnego wrażenia na politykach. Nadejście niszczących huraganów przewidywaliśmy 20 lat temu. Co z tego, że mieliśmy rację? Politycy nic z tym nie robią. Zachęcam młodych do walki. Przecież to będzie wasza planeta - zwierzał się niedawno. Apelował do swoich studentów.