Naukowiec przepowiedział zlodowacenie w Polsce. Dziś tłumaczy, że to nie jego wpadka

Mija właśnie 10 lat od słynnego proroctwa klimatologów. "Epoka lodowcowa w Polsce, śnieg leżący na polach od sierpnia do czerwca, skuty lodem Bałtyk. Za 10 lat Polska może zmienić się w syberyjską tundrę" - alarmowały gazeta "Dziennik" oraz telewizja TVN .

- Moje słowa są nadal aktualne. To dziennikarz nadał im inny wydźwięk. Mówiłem, że tak duża zmiana klimatu może dokonać się w ciągu 10 lat, co autor artykułu zmienił na "za 10 lat" - zżyma się profesor Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Dodaje, że wielokrotnie był już pytany o swój "nietrafiony scenariusz". - Taka zmiana wciąż jeszcze może nastąpić. Gdańsk leży na 54 równoleżniku, tak samo jak Fort Churchill w Kanadzie . Tam jest tundra, białe niedźwiedzie i taki klimat nam się należy. Gdyby nie Golfsztrom, który dodał nam przez ostatnie parę tysięcy lat ponad 10 stopni C więcej, niż zasługujemy z racji pozycji geograficznej - dodaje profesor.

Na polach nie będzie ziemniaków tylko lodowce

Zwiastowano zlodowacenie w Europie. Jego wystąpienie naukowcy tłumaczyli zakłóceniami w przepływów wody Golfsztromie, czyli Prądzie Północnoatlantyckim. Prąd ten dostarcza europejskim wybrzeżom masy ciepłej wody ze stref podzwrotnikowych, stając się kaloryferem Europy. Daje nam w prezencie dodatkowe 10 st. ciepła, dzięki czemu mamy stosunkowo łagodny klimat. Jednocześnie wskazano, że Golfsztromowi zagrażają coraz większe masy słodkiej zimnej wody z topniejących lodowców, które wpadają do Atlantyku. Gdy ich poziom w oceanie przekroczy stan alarmowy, wspomniany kaloryfer przestanie grzać. Tu padał najmocniejszy cytat: kraje naszej szerokości geograficznej zaczną przypominać północną Kanadę lub syberyjską tundrę. Bałtyk pozostanie skuty lodem przez większość roku. Śnieg będzie zalegał od sierpnia do czerwca. Na polach nie będzie ziemniaków, tylko lodowce.

- Całkowita zmiana klimatu potrwa nie więcej niż 10 lat. Załamanie się rolnictwa, ogromny wzrost kosztów energii cieplnej. To wszystko przypomina sceny katastroficznego filmu pt. "Pojutrze" - skomentował wówczas w "Dzienniku" prof. Węsławski. Scenariusz to podsumowanie badań prowadzonych w ramach projektu "Damokles". Nazwa nawiązuje do mitycznego miecza Damoklesa, będącego symbolem nieuchronnego niebezpieczeństwa wiszącego nad człowiekiem. Dodajmy, że projekt został zakończony, referaty wygłoszone, granty zużyte do ostatniego centa. Ostał się groźny miecz.