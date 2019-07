Grecja. Wstępne wyniki: wybory wygrywa Nowa Demokracja

Są wstępne wyniki przedterminowych wyborów w Grecji. Wygrała je Nowa Demokracja - poinformowało greckie ministerstwo spraw wewnętrznych. Oznacza to porażkę rządzącej Koalicji Radykalnej Lewicy pod wodzą premiera Aleksisa Tsiprasa.

Po tym jak rząd w Atenach obniżył wiek wyborczy, w niedzielę po raz pierwszy do urn poszli 17-latkowie. Wybory cieszą się w Grecji bardzo dużym zainteresowaniem – wielu mieszkańców aby oddać głos pojechało do swoich rodzinnych miejscowości, często na odległe wyspy. Autobusy i promy były w ostatnich dniach pełne.

Wybory parlamentarne w Grecji miały odbyć się w październiku tego roku, ale zostały zwołane wcześniej przez premiera Aleksisa Tsiprasa, po tym jak jego partia Syriza przegrała z ND w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dla 44-letniego premiera miały być sprawdzianem, czy jego polityka, ma poparcie jego tradycyjnych zwolenników.

Lewicowa Syriza doszła do władzy w 2015 r. dzięki sprzeciwowi Greków wobec trudnych reform gospodarczych kraju dotkniętego kryzysem finansowym. Wkrótce po zdobyciu władzy 44-letni Tsipras został zmuszony do wprowadzania kolejnych programów oszczędnościowych, aby uniknąć wyrzucenia Grecji ze strefy euro.

Nowa Demokracja podczas kampanii wyborczej obiecywała podatek dla przedsiębiorców z 28 proc. do 20 proc., a podatek od dywidend z 10 proc. do 5 proc. w najbliższych dwóch latach. Partia ma także przymierzać się do cięć w podatku dochodowym i stawkach VAT.

