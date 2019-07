Greccy konserwatyści idą po władzę. Mają znaczną przewagę nad rządzącą partią

Wszystko wskazuje na to, że konserwatyści przejmą w Grecji władzę. Są na fali, bo korzystają ze zmęczenia społeczeństwa ciągłymi oszczędnościami. Przyspieszone wybory odbędą się już w najbliższą niedzielę w Grecji.

Premier Grecji Alexis Cipras zdecydował się na rozpisanie wyborów trzy miesiące przed końcem kadencji parlamentu. Stało się to po tym, jak jego Syriza przegrała z Nową Demokracją Kyriakosa Mitsotakisa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Lewicowa Syriza doszła do władzy w 2015 r. dzięki sprzeciwowi Greków wobec trudnych reform gospodarczych kraju dotkniętego kryzysem finansowym. Wkrótce po zdobyciu władzy 44-letni Tsipras został zmuszony do wprowadzania kolejnych programów oszczędnościowych, aby uniknąć wyrzucenia Grecji ze strefy euro.

Konserwatyści mogą samodzielnie rządzić

Wszystko wskazuje więc na zwycięstwo 51-letniego Mitsotakisa, byłego kapitalisty i potomka wpływowej rodziny, który objął stery Nowej Demokracji na początku 2016 r. Ojciec Mitsotakisa, Constantinos, był premierem Grecji od 1990 do 1993 r., a siostra Kyriakosa, Dora Bakoyiannis, była ministrem spraw zagranicznych kraju pod rządami Nowej Demokracji.

Zgodnie z greckim prawem wyborczym, partia o największej liczbie głosów otrzymuje dodatkową liczbę miejsc, aby zapewnić zdolną do rządzenia większość w 300-osobowym parlamencie.

Nowa Demokracja obiecuje obniżyć podatek dla przedsiębiorców z 28 proc. do 20 proc., a podatek od dywidend z 10 proc. do 5 proc. w najbliższych dwóch latach. Będzie też przymierzać się do cięć w podatku dochodowym i stawkach VAT.