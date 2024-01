Granat w zabawkach dla dzieci. Pokazali, gdzie prowadził tunel Hamasu

Kolejne ponure odkrycie Sił Izraela w Strefie Gazy. Tym razem nowo odnaleziony tunel Hamasu w Strefie Gazy prowadził do ważnej kwatery terrorystów. Agencja AP udostępniła nagranie, które pojawiło się również na rządowych stronach Izraela. Na odtajnionym materiale widać, że tunel prowadzi do tajemniczego pomieszczenia. Jak się okazało, był to bunkier dla dowódców Hamasu, którzy prawdopodobnie z tego miejsca rozplanowali październikowe ataki na Izrael. Co więcej, nad bunkrem była szkoła, w której Izraelczycy dokonali odkrycia składu broni. Amunicja i pistolety trzymane były w zwykłych klasach, podczas gdy momentami granaty czy ładunki wybuchowe ukryte były w zabawkach dla dzieci. W pewnym momencie na nagraniu można zauważyć, jak jeden z żołnierzy wyciąga granat z worka z klockami. Siły IDF opisały to miejsce jako "strategiczną twierdzę Hamasu w mieście Gaza", składającą się łącznie z 37 budynków i znajdującej się "w sercu ludności cywilnej Gazy, w pobliżu szpitali, szkół czy domów cywilnych".