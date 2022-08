Grad do 5 cm, podtopienia i wichura z 110 km/h. Mamy najnowszą prognozę IMGW na weekend

Pogoda w weekend. - Przed nami nadal gorące i tropikalne noce, a do tego dojdą niestety niebezpieczne burze - przestrzegł w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyjaśnił, że gwałtowne zjawiska to wynik oddziaływania frontów związanych z niżem z zachodniej części Europy. IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia dla regionów w zachodniej I południowej Polsce. - Miejscami porywy wiatru mogą sięgać 110 km/h - alarmował Walijewski. To jednak nie wszystko, bo ekspert z IMGW ostrzegł również przed potężnymi ulewami, które grożą podtopieniami, a miejscami zniszczenia mogą powodować gradobicia z bryłkami do średnicy 5 centymetrów. - W sobotę front znajdzie się nad środkową Polską, a w niedzielę na wschodzie kraju. Ta niebezpieczna strefa burzowa będzie przemieszczała się powoli - zaznaczył Walijewski. Więcej w materiale wideo, a o aktualnej sytuacji na drogach i kolei w serwisie Wiadomości WP.