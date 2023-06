Gra wokół buntu Prigożyna. Ujawniono, co USA radziły Ukraińcom [RELACJA NA ŻYWO]

Administracja Bidena prosiła ukraińskie władze, by wstrzymały one wszelkie operacje specjalne na terytorium Rosji na czas buntu grupy Wagnera. Radzono Kijowowi, by nie podejmował żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na bieg wydarzeń i nie wykorzystywał chaotycznej sytuacji dla własnych celów - twierdzą amerykańscy oficjele z którymi rozmawiali dziennikarze “The New York Times”.





Gdy Amerykanie wystosowali ten apel do partnerów z Kijowa, w Waszyngtonie nie wiedziano, jakie są konkretne plany i dalekosiężne cele natarcia Jewgienija Prigożyna. Wywiad USA wiedział jedynie, że szef Grupy Wagnera zamierza podjąć działania militarne w celu odsunięcia ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa od pełnionych funkcji.





- Nie wiedzieliśmy, jak on zamierza tego dokonać, ani co zamierza im zrobić. Dlatego od razu daliśmy znać Kijowowi - mówił gazecie jeden z urzędników, zaznajomionych ze sprawą.





Dlaczego upomniano Kijów by zachowal ostrożność? Chodziło o to, by jakaś akcja z udziałem Ukraińców nie dała pretekstu Władimirowi Putinowi do oskarżenia o sprowokowanie wewnętrznego zamętu w Rosji Kijowa czy Waszyngtonu.





Amerykańscy urzędnicy powiedzieli wprost ukraińskim partnerom, że nie jest to czas na podejmowanie ataków przy granicy lub tajnych misji sabotażowych, ani na angażowanie się w jakiekolwiek “gierki”, które mogłyby dać Kijowowi przewagę w wojnie. Rozmówcy dziennika powiedzieli, że o ile im wiadomo, ukraińskie jednostki wywiadowcze przystały na ich sugestie.