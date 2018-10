Gra Tuska z Wassermann. Były premier stanie przed komisją ds. Amber Gold i znów rozpali Polskę

Płynące z otoczenia Donalda Tuska sygnały wskazują, że były premier stawi się w poniedziałek na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. afery Amber Gold. Szef Rady Europejskiej w swoim stylu buduje napięcie i gra z przewodniczącą komisji Małgorzatą Wassermann.

Wspiera go w tym Roman Giertych , pełnomocnik byłego premiera. Gdy w środę rano pytamy mecenasa o to, kiedy opinia publiczna dowie się o tym, czy Tusk stawi się przed komisją 5 listopada (w ten dzień o 10:00 planowane jest przesłuchanie), ten odpowiada krótko: - W dzień posiedzenia komisji.

Zwłaszcza, że - jak zwraca nam uwagę rozmówca związany z PO, znajomy Tuska - były premier i tak wiedział od dawna, że na długi weekend (w związku z Wszystkich Świętych) przyjedzie do Sopotu. - Na pewno nie wrzucałby do swojego kalendarza jakichś ważnych wydarzeń w tym czasie. Dla Tuska długie weekendy są jak krótkie urlopy. W najbliższych dniach zapewne będzie w Polsce i nic nie powinno stać na przeszkodzie, by 5 listopada przyjechał do Warszawy - uważa nasz rozmówca.