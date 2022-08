Gowin oskarża Kaczyńskiego i Morawieckiego. "Zdrada stanu"

Trwa pat między polskim rządem, a Komisją Europejską. W efekcie nasz kraj wciąż nie otrzymał unijnych pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. - Te pieniądze się Polsce należą i powinny zostać Polsce przyznane. One są bardzo potrzebna polskim rodzinom, przedsiębiorcom i samorządom - mówił w programie "Newsroom" WP prezes Porozumienia Jarosław Gowin. - Jarosław Kaczyński chyba podjął decyzję o rezygnacji ze środków z KPO - ocenił. Gość WP dodał, że taka decyzja byłaby czymś "niebywałym", biorąc pod uwagę, jak bardzo Polska potrzebuje tych pieniędzy w dobie kryzysu gospodarczego. Polityk przypomniał, że mowa nawet o 160 mld złotych. - Rezygnacja z tych pieniędzy, jest po prostu zdradą stanu. To bardzo mocne słowa, ale w pełni adekwatne (…). Jeżeli rząd zrezygnuje z dalszych negocjacji z Komisją Europejską (ws. KPO - red.), to adresatem tych słów będą Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki - oświadczył Jarosław Gowin.