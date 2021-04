Gorąco wokół Nawackiego. Posłanka zawiadamia Inspekcję Pracy, Sąd żąda wyjaśnień

Po tym jak bydgoski Sąd Rejonowy zdecydował o przywróceniu do orzekania sędziego Juszczyszyna, w poniedziałek stawił się on do pracy w swoim macierzystym Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Prezes Sądu, sędzia Maciej Nawacki nie dopuścił jednak swojego podwładnego do wykonywania obowiązków.