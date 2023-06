Gorąco i z burzami. Taki będzie polityczny "superweekend" w Polsce

PiS ma plan na Tuska. "To droga do sukcesu"

Do starcia dojdzie na Dolnym Śląsku, ale w miejscach odległych od siebie o prawie 200 km. PiS będzie we wspomnianej Bogatyni, KO wcześniej wybrała Wrocław. To w tym mieście odbędzie się wiec na co najmniej kilkanaście tysięcy osób (Platforma spodziewa się nawet większej liczby przybyłych), który jest konsekwencją sukcesu marszu w Warszawie 4 czerwca.