Godzina policyjna. Czy jest skuteczna?

Niemcy są ogarnięte trzecią falą pandemii. Eksperci i politycy nawołują do wprowadzenia ostrzejszych restrykcji. Obok twardego lockdownu w walce z koronawirusem ma pomóc zwłaszcza wprowadzenie zakazu opuszczania domu w godzinach nocnych.

Za takim rozwiązaniem opowiada się ekspert partii SPD do spraw ochrony zdrowia Karl Lauterbach. Tego samego zdania jest także premier Bawarii Markus Soeder. Do tej pory godzinę policyjną wprowadzono w Niemczech tylko w niektórych miejscach. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście jest skuteczne?

Godzina policyjna. Jakie daje rezultaty?

Argument za wprowadzeniem zakazu opuszczania domu nocą brzmi następująco: ludzie zarażają się koronawirusem głównie w swoim bliskim otoczeniu. Jeżeli ograniczymy im takie kontakty, na przyklad przez wprowadzenie godziny policyjnej, to tym samym ograniczymy także rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Z badań przeprowadzonych przez naukowców na brytyjskich uniwersytetach, na które Karl Lauterbach powołał się w poniedziałek (29.03.2021) w swoim komunikacie na Twitterze, wynika, że nocny zakaz wychodzenia z domu może mieć pozytywny wpływ na tzw. wskaźnik R, informujący o tym, ile innych osób zaraża średnio ktoś już zarażony koronawirusem. Zakaz opuszczania domu w godzinach nocnych może obniżyć ten wskaźnik o 13 procent. Autorzy badań zwracają jednak uwagę na to, że tak się dzieje w połączeniu z innymi ograniczeniami, takimi jak zamknięcie lokali gastronomicznych i ograniczenie spotkań prywatnych. Badania te nie doczekały się jeszcze oficjalnego potwierdzenia i do ich wyników należy podchodzić z pewną dozą ostrożności.

Godzina policyjna w Kanadzie. "Takie posunięcie zapobiega spotkaniom"

Doświadczenia ze skutecznością nocnego zakazu wychodzenia z domu już zebrano w Kanadzie. Od początku stycznia godzina policyjna obowiązuje w prowincji Quebec tam, gdzie koronawirus jest najbardziej rozpowszechniony. Na pytanie DW, na jakiej podstawie naukowej wprowadzono nocny zakaz wychodzenia z domu i jakie to dało efekty, ministerstwo zdrowia tej prowincji nie udzieliło konkretnej odpowiedzi. Poinformowało jedynie, że "z (naszych) obserwacji wynika, że takie posunięcie zapobiega spotkaniom".

Jay Kaufman, epidemiolog pracujący na Uniwersytecie McGilla w Montrealu, największym mieście prowincji Quebec, napisał do DW, że nie wie o żadnych oficjalnych wynikach badań skuteczności zakazu opuszczania domu nocą.

- Ale odpowiedź na pytanie, jaki wpływ miały na to różne czynniki działające w połączeniu i oddzielnie, powinna zostać oparta na badaniach, a nie chwiejnym, osobistym przeświadczeniu osoby, która jej udziela - podkreślił kanadyjski epidemiolog.

Kto narusza nocny zakaz wychodzenia z domu, musi liczyć się z dotkliwą karą pieniężną, która wynosi od 1000 do 6000 dolarów kanadyjskich, czyli od 670 do 4400 euro. Młodociani płacą za to 500 dolarów kanadyjskich, czyli 335 euro.