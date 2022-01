"Głupota". Czarnek o płacach nauczycieli. Mocna odpowiedź prezesa ZNP

W sieci pojawiły się informacje, że część nauczycieli po wprowadzeniu ustaw związanych z Polskim Ładem otrzymało niższe wynagrodzenia. Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Polskiego Radia potwierdził, że mogło dojść do błędnych rozliczeń, ale zapewnił, że "te osoby otrzymają jego (podatku - red.) wyrównanie w lutym". Zamieszanie komentował w programie "Newsroom" WP prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. - Wszyscy są winni, tylko nie ci, od których zależały i zależą nasze wynagrodzenia. To jakiś księgowy, jakiś zespół obsługi wspólnej, jakiś samorząd, jakiś dyrektor zawinił, ale nie rząd. Ani dyrektor, ani samorząd, ani księgowy nie jest kreatorem Polskiego Ładu. Jeżeli ktoś powinien się poczuwać do winy, to na pewno ci, którzy tę ustawę konstruowali - wskazał. - Jeżeli ja słyszę pana ministra, który wbrew oczywistym faktom przeczy tym faktom, to jako żywo przywołuje mi się wypowiedź pana ministra Handke, który mówi, że rzeczą ludzką jest błądzić, ale głupotą jest tkwić w tym błędzie - dodał Broniarz.