Głosowanie zakończone. Policjanci o incydentach wyborczych

Woj. lubelskie. Policjanci o incydentach

W woj. lubelskim od początku ciszy wyborczej zanotowano trzy przestępstwa. W Bełżcu i w Niedrzwicy Dużej wyniesiono karty do głosowania poza lokale wyborcze. Najgłośniejszy incydent dotyczył jednak 69-latka z pow. hrubieszowskiego, który miał namawiać kobietę do oddania głosu na jego partnerkę startującą do rady gminy. W zamian oferował cztery piwa i czekoladę. Został zatrzymany i przesłuchany, w poniedziałek ma zostać doprowadzony do prokuratury.