Głosowanie w Senacie nad RPO za miesiąc. PiS urabia 3 senatorów

Centrum Informacyjne Senatu w odpowiedzi na pytania WP informuje, że "zgodnie z art. 91 ust.1 Regulaminu Senatu, Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu". To oznacza, że Senat wykorzysta przewidziane dla niego ustawowo 30 dni na zajęcie się wyborem RPO. Potwierdzają to też nieoficjalnie przedstawiciele Senatu. Głosowanie nad kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego odbędzie się więc w dniach 12-13-14 maja.

PiS-owi brakuje 3 głosów

Trwają intensywne zakulisowe polityczne rozmowy. – PiS próbuje docierać przez znajomych i próbuje kogoś złamać – mówi jeden z senatorów opozycji. Najważniejsze są dwa nazwiska senatorów: Lidii Staroń i Jana Filipa Libickiego. Staroń to była polityk Platformy Obywatelskiej, a obecnie przewodnicząca Koła Senatorów Niezależnych. Ma w wielu sprawach poglądy zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości.

Libicki to senator niesterowalny, ale....

Kolejnym senatorem, na którego głos może liczyć PiS, jest Jan Filip Libicki. To również były polityk PO, obecnie w PSL-u. Libicki mówi wprost, że Wróblewski jest dobrym kandydatem. Senator ceni go za wyrzucenie z ustawy antyaborcyjnej przesłanki mówiącej o możliwości usuwania ciąży z powodów embriopatologicznych. Wśród wielu politycznych scenariuszy jest jednak i taki, w którym PiS dogada się z PSL co do poparcia w kolejnym podejściu do wyboru RPO, nowego kandydata – Roberta Gwiazdowskiego. Wtedy Libicki w głosowaniu nad Wróblewskim wstrzymałby się od głosu.