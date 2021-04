Bielan o przywództwie Gowina w Porozumieniu. "Złamanie konstytucji"

Gdyby przyjąć interpretację, że szefowie partii mogą w Polsce rządzić dożywotnio, to byłoby to oczywiste złamanie zarówno ustawy o partiach politycznych i konstytucji - powiedział we wtorek Adam Bielan, komentując kwestię przywództwa w Porozumieniu.

Adam Bielan pytany był m.in. o kwestię przywództwa w Porozumieniu Źródło: PAP , Fot: Mateusz Marek