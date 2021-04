Pawłowicz o transpłciowej dziewczynce. Interweniuje biuro RPO

"Dyrektorka Szkoły Samorządowej (tu Krystyna Pawłowicz podała dane szkoły - red.) doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującej nauczycieli, aby zwracali się do 10-letniego ucznia, chłopca, per Agnieszka, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywilnego zlekceważono" - napisała we wtorek w mediach społecznościowych Krystyna Pawłowicz. Wpis byłej posłanki PiS wywołał spore kontrowersje.