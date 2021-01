Prokuratura odpuściła Krystynie Pawłowicz. Nazwała Adama Bodnara "szkodnikiem"

W jej ocenie "podmiotami, którymi RPO się interesuje są albo osoby, które są chore seksualnie, albo są to osoby, które protestują przeciwko władzy i słusznie są pociągane do odpowiedzialności i zatrzymywane przez policję".

Bodnar odpowiada na mocny wpis Pawłowicz o WOŚP. „Powiem tak: przyzwyczaiłem się”

W reakcji na zachowanie Krystyny Pawłowicz, Platforma Obywatelska postanowiła złożyć zawiadomienie do prokuratury. Zdaniem polityków opozycji, posłanka PiS publicznie znieważyła konstytucyjny organ jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a także zniesławiła Adama Bodnara.

W lutym 2020 r. warszawska prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia. Jak wynika z uzasadnienia decyzji śledczych, styl języka, jakim posłużyła się ówczesna posłanka określić należy jako "nieodpowiadający standardom debaty publicznej i niedopuszczalny”. Mimo to, prokuratura stwierdziła brak interesu społecznego w kontynuowaniu postępowania o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego i braku podstaw do skierowania aktu oskarżenia w trybie oskarżenia publicznego”.

"Użyte przez Krystynę Pawłowicz sformułowania i czynione Rzecznikowi Praw Obywatelskich zarzuty o "ataki na Polskę”, "niszczenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego”, "oskarżanie Polski i Polaków w holokauście” oraz nazywanie go "wyjątkowym i wielkim szkodnikiem" ocenić należy jako wypowiedzi w swej istocie nie znieważające i poniżające RPO, lecz pomawiające o takie postępowanie lub właściwości Rzecznika, które mogłyby narazić go na utratę zaufania” – czytamy w uzasadnieniu o odmowie dochodzenia. Zdaniem śledczych, wypowiedź Krystyny Pawłowicz stanowiła "swojego rodzaju apel o niezatwierdzania sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich za 2018 rok”.

Decyzję o odmowie dochodzenia podjął prokurator Marcin Szpond. Jak twierdzą członkowie Stowarzyszenia "Lex Super Omnia”, to jeden z prokuratorów tzw. dobrej zmiany. Stowarzyszenie skupia prokuratorów niechętnych obecnej władzy.

Przypomnijmy, że po burzliwych obradach sejmowej komisji Adam Bodnar wyznał, że chciał zareagować na słowa Krystyny Pawłowicz. - Chciałem powiedzieć m.in. to, że znam jej publikacje naukowe, i że skoro umie się posługiwać językiem naukowym, to oczekiwałbym stosowania tego samego języka w stosunku do mnie” – mówił w mediach Rzecznik Praw Obywatelskich.