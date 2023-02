Głosowała na "dwie ręce". Ignoruje wyrok sądu?

Małgorzata Zwiercan do Sejmu weszła z list Kukiz'15 w 2015 roku. Zaledwie kilka miesięcy później jej nazwisko stało się szerzej znane. Doszło do tego po tym, jak zagłosowała, przy okazji wyboru sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, na "dwie ręce", czyli w imieniu swoim i nieobecnego Kornela Morawieckiego.