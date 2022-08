"Głośna prowokacja" w elektrowni atomowej? "Ryzyko niebezpiecznych działań ze strony Moskwy"

Siły zbrojne Ukrainy przygotowują się do prowokacji na dużą skalę w elektrowni atomowej w Zaporożu i zamierzają zrzucić winę za jej konsekwencje na Rosję - poinformowali w czwartek przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Obrony i wojskowo-cywilnej administracji obwodu zaporoskiego. Do rzekomej prowokacji miałoby dojść podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na Ukrainie. To oznacza ryzyko niebezpiecznych działań ze strony Moskwy - zaalarmowało ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD).