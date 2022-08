Wojna w Ukrainie. Niepokojące wiadomości z frontu. "Częściowy sukces" Rosjan w Donbasie [RELACJA NA ŻYWO]

Środa to 175. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Wojska rosyjskie odniosły "częściowy sukces" w rejonie Nowomychajliwki i Opytnego w obwodzie donieckim. Na pozostałych odcinkach frontu w Donbasie siły ukraińskie odparły próby szturmu - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej CNN podała, że to Ukraina stoi za trzema atakami na rosyjskie bazy na Krymie w ostatnim tygodniu. Dziennikarze stacji dotarli do wewnętrznych raportów rządu w Kijowie na ten temat. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.