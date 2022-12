Gliwice. Kukła Putina zawisła na czołgu przed Sądem Rejonowym

W czwartek nad ranem przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, na armacie radzieckiego czołgu, powieszono kukłę z twarzą Władimira Putina. Manekin przedstawiający rosyjskiego dyktatora "wisi" na szubienicy z pętlą zaciśniętą wokół szyi. "Przystrojono" go w ubrania w zgniłozielonych barwach, co przypomina mundur wojskowy. Na kukle zawisła też tabliczka z literą "Z", dla Rosjan jest to symbol poparcia "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie (w ten sposób w Rosji określa się wojnę - przyp. red.).