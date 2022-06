Glapiński przekona Dudę? NBP chce zablokować wakacje kredytowe w wersji PiS

Ekonomiści zwracają uwagę, że dziś działania banku centralnego kierowanego przez prof. Glapińskiego idą w sprzeczności z działaniami rządu. Słowem: NBP (a ściślej: Rada Polityki Pieniężnej) decyduje o podwyżce stóp procentowych, by walczyć z inflacją, a tymczasem rząd PiS robi wiele, by inflacja utrzymywała się na wysokim poziomie (wpływają na to głównie programy socjalne czy obniżka podatków).