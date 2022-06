Kredytowy zawrót głowy. Ekspert odpowiada na kluczowe pytania

W Polsce działa to tak, że nawet jeśli bank zlicytuje majątek i uzyskane środki nie wystarczają na spłatę długu, to reszta zobowiązania wciąż na nas ciąży. Jeśli więc pojawia się problem ze spłatą, to w żadnym wypadku nie można tego lekceważyć. Warto iść do banku i np. poprosić o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, poczekać na wejście w życie darmowych wakacji kredytowych albo co najmniej renegocjować z bankiem warunki spłaty.