Raty kredytów pójdą w górę. Podniesiono stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej w środę podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Oznacza to, że oprocentowanie jest najwyższe od 2008 r., kiedy świat zmagał się z wielkim kryzysem gospodarczym.