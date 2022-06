Oświadczenia wyjątkowe. Tak polscy politycy kręcą przy swoich majątkach

Posłanka Katarzyna Ueberhan na papierze nie dysponuje żadnymi oszczędnościami od początku kadencji. Posłowie Dariusz Bąk, Adam Ołdakowski i Ewa Szymańska w swoich oświadczeniach twierdzą, że w ogóle nie mają oszczędności od co najmniej 2015 roku. Wiem to, bo sprawdziłem ich oświadczenia jeszcze z poprzedniej kadencji Sejmu. Tam, gdzie jest rubryka ze zgromadzonymi zasobami pieniężnymi, posłowie wpisują: "nie dotyczy". Słowem: wychodzi na to, że ci posłowie - a jest ich więcej - wykazują, że w ostatnie dni poszczególnych lat nie mieli nawet złotówki w portfelu. Ale jest jeden poseł, który po wielu latach w końcu coś zaoszczędził. To Michał Wypij. W oświadczeniu za 2021 rok pierwszy raz wykazał, że jest posiadaczem jakiegoś mienia - oszczędził 5000 zł. Wszystkie oświadczenia z poprzednich lat to wykaz wyłącznie dochodów i kredytów. Grzegorz Braun, rocznik 1967, twierdzi, że ma zaoszczędzone 1400 zł. Nie wykazuje ani domu, ani mieszkania, żadnej działki, ale za to ma książki o wartości powyżej 10 tys. złotych. No i ma też specyficzny charakter pisma.