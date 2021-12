Glapiński na drugą kadencję? Duda: prezes NBP się sprawdził

- Inflacja dotyka nas wszystkich. Ja też ogrzewam swoje mieszkanie gazem i też mnie to dotyka. Jest to rzeczywiście ogromny problem, to dziś są działania, które prowadzi Rosja. Patrząc w szerokiej perspektywie, to bardzo dobrze że prowadzimy taką politykę, że dywersyfikujemy choćby źródła dostaw gazu - wyjaśnił Duda w rozmowie z Interią.