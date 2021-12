Brak szampana to pestka. Co PiS chce ukryć przed Polakami? [Felieton]

- Prąd skoczy w górę o 24 proc., to co wy k…a myślicie, że to tylko ceny energii? Wszystko podrożeje, nawet kapsel do piwa będzie o te 24 proc. droższy. (…) A inflacja? Co ta biedna kobita z emerytury kupi? Ona zje o 8 proc. mniej! - krzyczał.