"Oszust z Wrocławia". Ślązacy "ciepło" przywitali premiera

- Jako pierwszy rząd wybudujemy rurę gazową, która nas uniezależni od GazPromu. Rozbudujemy terminal w Świnoujściu do 8 mld sześciennych - to jeśli chodzi o gaz - wskazał premier. - Cieszę się z tego powodu, że zniknął węgiel z hut i staramy się zrestrukturyzować tak, że jednocześnie nie musimy tworzyć dramatów. Na koniec chce powiedzieć, że cieszę się województwo śląskie jest drugie co do poziomu bezrobocia w Polsce. Na Śląsku poziom bezrobocia jest na poziomie Eurostatu - tłumaczył szef rządu.