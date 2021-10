Nieoczekiwana decyzja RPP. Wiadomo, co ze stopami procentowymi

Stopy procentowe w górę. RPP zdecydowała

Do tego RPP zdecydowała o podwyższeniu stopy lombardowej (kredytowej) z 0,5 do 1 proc. Na tym samym poziomie zostało oprocentowanie środków lokowanych w NBP przez banki komercyjne - to w dalszym ciągu wynosi 0 proc. Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie 7 października.