Adam Glapiński walczy o kolejną kadencję. Ale w PiS nie klaszczą po jego ostatnim występie

Krótka pamięć szefa NBP

Wysoko postawieni politycy PiS oficjalnie bronią Glapińskiego. - Myślę, że do tej pory prowadził bardzo dobrze NBP, podniosły się rezerwy złota, bank przynosi corocznie zyski, polityka monetarna prowadzi do wzrostu gospodarczego, to ważny element. Dla mnie jest znakomitym prezesem - mówił w Radiu Zet nowy minister rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk (do niedawna szef sejmowej komisji finansów publicznych).